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В Баку продолжаются совместные турецко-азербайджанские учения

В Баку продолжаются совместные турецко-азербайджанские учения

В Баку продолжаются совместные военные учения SAT турецких и азербайджанских военнослужащих.

Как сообщает «Арменпресс», об этом стало известно из заявления Минобороны Азербайджана. Помимо огневых тренировок, во время учений выполняются и тренировки по физической подготовке. Учения направлены на повышение квалификации командиров по управлению подразделениями.

Учения завершатся 12 сентября.


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