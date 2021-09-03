CNN: число жертв наводнений на северо-востоке США выросло до 45 человек

Число жертв ливней и наводнений, вызванных ураганом "Ида" на северо-востоке США, выросло до 45 человек․ Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

Сильнее всего от разгула стихии пострадал штат Нью-Джерси, в котором погибли 23 человека. В штате Нью-Йорк жертвами урагана стали 15 человек. В штате Пенсильвания власти подтверждают гибель не менее пяти местных жителей. Погибшие также есть в Мэриленде и Коннектикуте.

В четверг на Восточное побережье Соединенных Штатов обрушились продолжительные ливни. Непогода охватила столичный регион, штат Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк. Местные телеканалы транслируют кадры затопленных улиц, вышедших из берегов рек, затопленных домов. Власти ведут эвакуацию.

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, пострадавших от шторма "Ида".президент страны Джо Байден пообещал оказать любую помощь для борьбы со стихией.

"Указ президента дает полномочия департаменту внутренней безопасности и федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях координировать все усилия по ликвидации последствия бедствия", - говорится в заявлении Белого дома.