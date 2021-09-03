Еще 76 военнослужащих и семей военнослужащих получили компенсацию: Фонд страхования военнослужащих

Фонд страхования военнослужащих распространил заявление, в котором сообщается, что фонд увеличил количество бенефициаров.

«Еще 76 военнослужащих, ставших инвалидами в результате войны, развязанной противником 27 сентября, и члены семей погибших военнослужащих, получили компенсацию. Таким образом, количество основных бенефициаров фонда составило 4 392 человека. 416 человек были бенефициарами фонда до войны 2020 года», - как сообщает «Арменпресс», отмечено в заявлении фонда.

Фонд страхования военнослужащих создан для обеспечения стабильных и равных страховых выплат военнослужащим, получившим военную инвалидность 1 или 2 степени при защите границ своей страны, членам семей погибших и без вести пропавших военнослужащих.

Ресурсы фонда формируются за счет обязательных ежемесячных платежей лиц, получающих доход в Армении и в Арцахе, а также за счет добровольных пожертвований, полученных из диаспоры.