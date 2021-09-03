В Калифорнии провалили тестовый запуск ракеты-носителя Alpha

Ракета-носитель Alpha американской компании Firefly Aerospace взорвалась через несколько минут после запуска в Калифорнии. Как передает Арменпресс, об этом сообщила организация в Twitter.

"Во время первой фазы подъема произошла внештатная ситуация, результатом которой стала потеря ракеты", – говорится в сообщении.

Уточняется, что запуск ракеты прошел на базе ВВС "Ванденберг" в 18:59 в четверг (05:59 в пятницу мск). Это был первый испытательный полет Alpha, которую компания называет предназначенной для "бурно растущего рынка небольших спутников".

По информации портала Spaceflight Now, взрыв произошел через 2,5 минуты после запуска.

Компания Firefly Aerospace намерена позже рассказать об обстоятельствах инцидента. Пока же организация занялась поиском информации о случившемся.

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