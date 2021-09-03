Армянская сторона не стреляла по позиции в Шуши: АО опровергает дезинформацию Азербайджана

Сообщение, распространенное Министерством обороны Азербайджана, что 3 сентября с 01:00 до 02:15 армянская сторона вела огонь по одной из позиций, расположенных в Шуши, и после ответных действий, понеся потери, отступила, является очередной дезинформацией противника.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Армия обороны Арцаха.

«Министерство обороны Республики Арцах заявляет, что подразделения Армии обороны строго соблюдают режим прекращения огня и прибегают к ответным действиям только для предотвращения провокаций противника»,- говорится в сообщении АО Арцаха.