В Армении подтверждено 595 новых случаев заражения Covid-19

По состоянию на 11:00 3 сентября в Армении всего подтверждено 243 981 случаев заражения COVID-19, 228 214 из которых вылечились, есть 4 892 летальных исхода.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении, добавив, что на данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 9 713 пациентов.

«За последние сутки проведено 6 138 тестов, подтверждено 595 новых случаев заражения COVID-19, 488 заболевших вылечились, есть 16 летальных исходов».

В предыдущий день зарегистрировано 3 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 1 162.