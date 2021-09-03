Минздрав: 45 миллионов россиян получили первую дозу вакцины от коронавируса

Первый компонент вакцины от коронавируса получили уже более 45 миллионов россиян. Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

"На сегодняшний день привито более 45 миллионов человек, получили хотя бы одну дозу вакцины. Когда будет достигнут коллективный иммунитет, это зависит от каждого из нас. Нам необходимо включиться в активный процесс и прививаться",- сказал Фисенко на полях ВЭФ.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.