Израиль нанес авиаудары по окрестностям Дамаска

Израиль нанес авиаудары по Сирии, нацелившись на пункты в Дамаске со стороны Бейрута. Как передает Арменпресс, об этом сообщают сирийские СМИ.

"Израиль осуществил воздушную агрессию со стороны юго-востока Бейрута, нацелившись на некоторые точки в окрестностях города Дамаск", - сообщил сирийскому государственному телевидению военный источник.

По его данным, средства ПВО Сирии отразили удары и сбили большинство ракет. Нанесен только материальный ущерб.

Тем временем израильские СМИ сообщают о взрывах в Тель-Авиве, Рамат-Гане и окрестностях над Гуш-Даном.

Сообщается, что армия обороны Израиля расследует, были ли взрывы вызваны сирийской ракетой класса "земля-воздух".

В конце августа Сирия отразила ракетную атаку Израиля на Дамаск и его пригороды. В сообщении агентства SANA указывалось, что Израиль "осуществил воздушную агрессию, выпустив ракеты со стороны юго-восточного Бейрута" в Ливане, целями были окрестности городов Дамаск и Хомс.