Роналду не сыграет в матче с Азербайджаном
10:50, 3 Сентябрь, 2021
Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду не примет участия в матче квалификационного раунда чемпионата мира-2022 против Азербайджана.
Как передает «Арменпресс», Федерация футбола Португалии сообщила, что Роналду покинул базу сборной и отправится в Манчестер.
1 сентября Роналду, забив второй гол в матче против Ирландии, снял свою футболку, в результате чего получил желтую карточку. Роналду дисквалифицирован, 7 сентября он не сможет принять участие в матче против Азербайджана.
Сборная Португалии 4-го сентября проведет товарищеский матч со сборной Катара, в котором Роналду также не сможет принять участия.
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