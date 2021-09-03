Роналду не сыграет в матче с Азербайджаном

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду не примет участия в матче квалификационного раунда чемпионата мира-2022 против Азербайджана.

Как передает «Арменпресс», Федерация футбола Португалии сообщила, что Роналду покинул базу сборной и отправится в Манчестер.

1 сентября Роналду, забив второй гол в матче против Ирландии, снял свою футболку, в результате чего получил желтую карточку. Роналду дисквалифицирован, 7 сентября он не сможет принять участие в матче против Азербайджана.

Сборная Португалии 4-го сентября проведет товарищеский матч со сборной Катара, в котором Роналду также не сможет принять участия.