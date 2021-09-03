Открыт 63-й филиал «Акба банка»

«Акба банк» по адресу улица Мазманяна 1 открыл свой 63-й филиал - «Гараж мол». Новый филиал предоставит весь спектр услуг, предлагаемых «Акба банком».

«Мы нацелены работать исключительно по логике - только вперед и, как всегда, будем делать все возможное для предоставления нашим клиентам высококачественных банковских услуг», - отметил в своей речи генеральный исполнительный директор «Акба банка» Акоп Андреасян.

В связи с открытием в филиале «Гараж мол» до 30 сентября включительно для следующих услуг будут действовать специальные условия:

При оформлении классического вклада сроком от 12 до 24 месяцев годовая процентная ставка в случае драма составит 9,5% (выше 1%), в случае доллара США - 4,05% (выше 0,3%), а при оформлении семейного вклада сроком от 10 и более месяцев годовая процентная ставка в случае драма составит 8,5% (выше 1%), в случае доллара США - 3,55% (выше 0,3%);

В первый год карты Visa Classic будут обслуживаться бесплатно;

В первый год карты American Express Cashback будут обслуживаться по тарифу со скидкой 50;

Карты American Express Blue под залог денежных средств будут обслуживаться по льготному тарифу 50;

Кредиты Express Business в драмах РА будут выдаваться по номинальной ставке 10.5-12.2;

Для учредителей и директоров юридических лиц, заключающих договор об обслуживании и/или онлайн обслуживании платежных карт в филиале «Гараж мол», карты Visa Business и ArCa Business будут обслуживаться бесплатно.

Филиал банка «Гараж мол» будет работать с понедельника по пятницу с 09:30 до 18:00, расчетно-кассовое обслуживание с 09:30 -16:30.