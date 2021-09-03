Европейские индексы выросли - 02-09-21
МОСКВА, 3 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 сентября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.10% и составил 15840.59 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.06% и составил 6763.08 пункта, британский FTSE вырос на 0.20% и составил 7163.90 пункта, а российский RTSI вырос на 0.67% и составил 1726.61 пункта.
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