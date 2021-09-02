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Из-за задержки рейса Ереван-Тбилиси пассажиры остались в аэропорту

Из-за задержки рейса Ереван-Тбилиси пассажиры остались в аэропорту

Рейс авиакомпании MyWay Ереван-Тбилиси, запланированный на 18:30, пока не состоялся, пассажиры остались в аэропорту. 

Как сообщает Арменпресс, в расписании аэропорта «Звартноц» рекомендуется обратиться в авиакомпанию для уточнения времени полета. 

Мы попытались связаться с MyWay, но безуспешно.


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