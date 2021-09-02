Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 02-09-21

ЕРЕВАН, 2 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 2 сентября, курс доллара США сократился на 0.06 драмa и составил 493.54 драм. Курс евро вырос на 1.55 драмa и составил 584.89 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 6.78 драм. Курс британского фунта вырос на 1.69 драмa и составил 680.74 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 51.90 драмa и составила 28749.06 драм. Цена серебра сократилась на 2.03 драмa и составила 379.55 драм. Цена платины выросла на 172.61 драмa и составила 16058.09 драм.