Газета «Айастани Анрапетутюн»: Турция превращает Южный Кавказ в логово терроризма
09:35, 3 Сентябрь, 2021
«Турция, сыгравшая в оккупации территории Арцаха первостепенную роль, будет решать вопрос заселения этих территорий. И это, в первую очередь, произойдет посредством экстремистских террористических вооруженных группировок, сформированных в разных уголках региона на протяжении многих лет, которые еще долго будут нужны официальной Анкаре для ее радикальных действий, набирающих обороты и в регионе и за его пределами».
Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.
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