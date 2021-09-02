Именно народ провозглашает независимость Родины: поздравительное послание Арама I

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I направил поздравительное послание по случаю 30-летия провозглашения Республики Арцах. Как сообщает Арменпресс, Арам I поприветствовал президента, парламент и народ Арцаха.

Он отметил, что именно народ провозглашает независимость Родины, народ защищает независимость Родины от всевозможных тревог и вызовов, и Родина - это земля, государственность, суверенитет, и именно народ придает всему этому глубину, смысл и цель.

“Сегодня мы отмечаем День независимости, провозглашенный арцахским народом 30 лет назад. Нация может быть увековечена и усилена полным установлением ее свободы воли и суверенитета. Родина процветает и укрепляется коллективной верой и преданностью своего народа.

Республика Арцах была провозглашена в тяжелых жизненных условиях. Она процветала в тяжелых условиях, и сегодня, в горьких и тревожных обстоятельствах, она празднует юбилей своей независимости. Во время последней войны Арцах понес ужасные земельные и человеческие потери. Однако решимость армян Арцаха не подавлена, их вера не ослабевает, их преданность не ослабевает. Действительно, когда народ полон решимости защищать свою независимость, никакая сила не может подавить его дух и ослабить его волю”, - говорится в послании.

По словам Католикоса, защита независимости Арцаха - это, прежде всего, священный долг и право народа Арцаха. В то же время это обязанность и обязательство всех армян.

Арам I подчеркнул, что независимость Республики Арцах требует дальнейшего укрепления:

А) путем сплочения и возвращения семей, покинувших Арцах в условиях принуждения, процветания экономики Арцаха и организации внешних связей;

Б) при полной поддержке Республики Армения, особенно в экономической и политической сферах.

В) при сильной поддержке армян диаспоры, экономических инвестиций и политических отношений.