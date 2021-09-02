Москва поддерживает активизацию работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию на основе имеющегося мандата и при адекватном учете новых региональных реалий. Как передает Арменпресс, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы считаем, что тройка [стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ] могла бы содействовать повышению доверия между Ереваном и Баку, а также решению гуманитарных вопросов, и это послужило бы предпосылкой для перехода к обсуждению политических проблем. В настоящее время новый российский сопредседатель Игорь Ховаев совершает региональную поездку: у него уже состоялись переговоры с азербайджанским руководством, впереди аналогичные контакты в Ереване", - отметила она.