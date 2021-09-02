РФ готова содействовать улучшению отношений между Арменией и Турцией

Россия зафиксировала состоявшийся недавно обмен положительными сигналами между Ереваном и Анкарой. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила, что Россия всегда выступала за улучшение отношений между Арменией и Турцией и принимала активное участие в этом процессе.

"Кстати говоря, мы в прошлом непосредственно участвовали в соответствующих посреднических усилиях. Так мы способствовали подписанию в 2009 году в Цюрихе так называемых цюрихских протоколов. Они предполагали поэтапное улучшение отношений между Арменией и Турцией без выдвижения предусловий, - отметила она. - Действительно, Россия сыграла не просто роль посредника, а действенную роль, эффективную, которая привела к позитивным итогам той встречи. К сожалению, инициативы, которые были достигнуты при посредничестве России уже сторонами не были реализованы. Но это уже была воля каждого государства".

Захарова добавила, что Москва готова и дальше содействовать улучшению отношений Анкары и Еревана, видит положительные сигналы между странами.

"Мы зафиксировали состоявшийся недавно обмен положительными сигналами между Ереваном и Анкарой, имеется ввиду зафиксировали в контексте того, что мы их видели и приняли к сведению, - сказала она. - Готовы мы и сейчас всячески содействовать сближению двух соседних государств на основе взаимоуважения и на основе учета интересов друг друга".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с иностранными послами сказал, что если Армения предпримет позитивные шаги для установления мира в регионе, Турция отреагирует адекватно. В ответ на это заявление на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян отметил, что Армения оценит позитивные сигналы из Турции и ответит на эти сигналы позитивным сигналом.