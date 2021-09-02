Президент Южной Осетии поздравил президента Арцаха с 30-й годовщиной образования Республики Арцах

Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов поздравил президента Республики Арцах Араика Арутюняна с 30-й годовщиной образования Республики Арцах. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт президента Южной Осетии, в поздравительном послании, в частности, говорится:

«Уважаемый господин Президент!

От имени народа Южной Осетии и от себя лично направляю Вам и всему арцахскому народу самые теплые приветствия и искренние поздравления по случаю 30-й годовщины образования Республики Арцах.

30 лет назад героический народ древнего Арцаха провозгласил образование Нагорно-Карабахской Республики, реализовав свое неотъемлемое право на самоопределение. Волеизъявление народа повлекло за собой тяжелейшие испытания и дальнейшую эскалацию кровопролитной борьбы, продолжающейся и поныне.

Народ Южной Осетии, который не понаслышке знает цену свободы и независимости, солидарен с нашими арцахскими братьями, ведущими борьбу за право жить на своей земле.

Убежден, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами, основанные на давних, исторически сложившихся традициях взаимного уважения и взаимопомощи, будут и в дальнейшем укрепляться и развиваться на благо народов Южной Осетии и Арцаха.

В этот знаменательный день желаю народу Республики Арцах мира, благополучия и процветания, а Вам, многоуважаемый Араик Владимирович, крепкого здоровья и новых успехов в служении Отечеству».