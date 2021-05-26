Предстоящие на 3 сентября мероприятия
17:46, Сентябрь 02, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 18:35 РФ готова содействовать улучшению отношений между Арменией и Турцией
- 18:20 Президент Южной Осетии поздравил президента Арцаха с 30-й годовщиной образования Республики Арцах
- 18:09 Вооруженные силы были и остаются важным залогом безопасности Арцаха: глава МИД Арцаха
- 17:46 Предстоящие на 3 сентября мероприятия
- 17:36 Фронт национального сопротивления Афганистана сообщил о гибели в боях за Панджшерскую долину 350 талибов
- 17:02 От существования Арцаха зависит будущее Армении: интервью главы МИД Арцаха по случаю 30-летия независимости
- 16:51 Директор Национального архива Армении с послом Болгарии обсудил вопросы возможного сотрудничества
- 16:48 В Турции начались раскопки на месте одного из старейших поселений в мире
- 16:41 Единственно истинный путь - путь независимости: послание государственного министра Арцаха
- 16:20 Турция и Украина собираются основать центр обслуживания вертолетов
- 15:52 ОАЭ, Уругвай и Бангладеш присоединились к Новому банку развития БРИКС
- 15:24 В Спортивно-концертном комплексе будет звучать киномузыка Тиграна Мансуряна
- 15:21 Умер автор музыки к танцу сиртаки Микис Теодоракис
- 15:13 Правительство окажет содействие Ереванскому камерному театру и Государственному театру им. Пароняна
- 14:56 Армения для российских туристов стала одним из популярных направлений осени
- 14:53 Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3212
- 14:47 В Сербии, в городе Нови-Пазар состоялось открытие генконсульства Турции
- 14:33 Виталий Баласанян возложил цветы к могилам погибших в Арцахской и в Великой Отечественной войнах
- 14:25 Армения приобрела холодильники для хранения вакцин
- 14:13 В Арцахе подтверждено 3 случая заражения COVID-19
- 14:00 СМИ: талибы начнут военную операцию в Панджшере
- 13:41 В медучреждениях Гегаркуникской области Армении в августе родились 154 ребенка
- 13:34 В Пекине сочли плодотворным диалог с Вашингтоном по климату
- 13:28 Арцах выстоит, будет свободным и независимым: Ален Симонян
- 13:16 В Армении действует папская канцелярия Святого Престола Римской Католической церкви
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20:10, 26.08.2021
Просмотрели 1021 раз Продолжаются переговоры о разблокировке дороги Горис-Капан