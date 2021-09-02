В Турции начались раскопки на месте одного из старейших поселений в мире

В древнем городе Хасанкейф, расположенном в провинции Батман на юго-востоке Турции, начались археологические раскопки. Цель ученых — узнать больше об этом месте, которое считается одним из старейших поселений в мире, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Руководит работами Зекай Эрдал, доцент кафедры истории искусств литературного факультета Университета Мардина Артуклу. Вместе с командой он приступил к третьему этапу раскопок на местности с 12-тысячелетней историей (первые археологические работы начались здесь еще в 1980-х годах).

По словам Эрдала, раскопки были начаты внутри гарнизонной структуры римского периода в замке Хасанкейф, а также в восточной части на территории кладбища. Ученый отметил, что они с коллегами стремились выявить фактические границы военного сооружения, названного Великим дворцом в прошлом.

"Замок Хасанкейф следует рассматривать как единое целое вместе с долиной и строениями вокруг нее. Он занимает площадь 110 тысяч квадратных метров", — прокомментировал Зекай Эрдал.

Археолог отметил, что самый важный памятник в замке Хасанкейф —"секретные ворота", подобные которым редко можно встретить в Турции. Они открывали проход в долину и сохранилось до наших дней. По словам Эрдала, с их помощью члены правящей династии, важные фигуры и слуги могли эвакуироваться во время набегов или нападений.

Зекай Эрдал рассказал, что город, расположенный на берегу реки Тигр, находится на важном транзитном маршруте. Поэтому он не удивился, когда обнаружил здесь курганы с останками древних людей эпохи неолита. А в средние века город и замок были центром торговых и военных путей благодаря удобному географическому положению.

Но ученым предстоит раскрыть еще немало тайн, связанных с этим древним городом.