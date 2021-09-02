Единственно истинный путь - путь независимости: послание государственного министра Арцаха

Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян выступил с посланием по случаю 30-летия провозглашения Республики Арцах. Как сообщает «Арменпресс», Бегларян в своем послании отметил, что после 44-дневной Арцахской войны перед армянским народом стоит задача проанализировать успехи, неудачи и истинность избранного пути.

«Глядя на выбранный путь с расстояния не менее 30 лет, мы должны однозначно признать, что альтернативы нет, единственный верный путь - это путь Независимости, потому что эти 30 лет лишений, потерь, все было для этой независимости, для этого пути.

Если не будет независимости, нам всем покажется, что все лишения, все потери были напрасными, но мы должны понимать, что независимость, самоопределение, сохранение и защита наших ценностей требуют конкретных лишений, жертв и потерь. Мы должны понимать, что этот путь труден, но это безальтернативная миссия», - сказал Артак Бегларян.