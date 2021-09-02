ОАЭ, Уругвай и Бангладеш присоединились к Новому банку развития БРИКС

Совет управляющих Нового банка развития БРИКС (НБР) одобрил присоединение ОАЭ, Уругвая и Бангладеш в качестве новых стран-участниц финансового института. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении на сайте банка.

"Совет управляющих Нового банка развития БРИКС уполномочил банк провести официальные переговоры с потенциальными членами в конце 2020 года. После раунда успешных переговоров НБР утвердил включение ОАЭ, Уругвая и Бангладеш в качестве первых новых стран-участниц", - указано в сообщении банка.

Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильской Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача этого института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.