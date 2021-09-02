Умер автор музыки к танцу сиртаки Микис Теодоракис

Скончался всемирно известный греческий композитор Микис Теодоракис, ему было 96 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщило общественное телевидение ERT.

Теодоракис давно болел, в последние дни его здоровье резко ухудшилось.

"Греция сегодня скорбит. С нами больше нет человека, связанного с важнейшими моментами ее современной истории, великого композитора и борца", — сообщил телеканал, отметив, что Теодоракис оставил после себя бесценное наследие.

Микис Теодоракис писал во всех жанрах — от опер, симфонической и камерной музыки, ораторий, балета и церковного хора до музыки для старинной драмы, театра, кино, народной песни.

Среди принесших ему мировую славу произведений "Сиртаки" из фильма "Грек Зорба", самая узнаваемая в мире греческая мелодия. Его песни исполняли известные артисты, такие как "Битлз", Эдит Пиаф.

Микис Теодоракис во время Второй мировой войны участвовал в движении сопротивления, был в плену у нацистов, где подвергался пыткам. Во время Гражданской войны в Греции он находился в концлагере на острове Макрониссос.

Теодоракис — лауреат международной Ленинской премии "За укрепление мира между народами".

В апреле 2020 года композитору была вручена медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне", которой он был награжден в соответствии с указом президента России Владимира Путина.