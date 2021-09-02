Правительство окажет содействие Ереванскому камерному театру и Государственному театру им. Пароняна

Правительство Армении на сегодняшнем заседании приняло решение оказать соответствующее содействие Ереванскому камерному театру и Государственному театру музыкальной комедии им. Пароняна.

«В частности, из соответствующих средств Министерства НОКС будет выделено 7231.9 тыс. драмов на пополнение материально-технической базы этих организаций, приобретение музыкальных инструментов, светозвукового оборудования и имущества. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении Министерства НОКС Армении.

В результате принятого решения в сентябре 2021 года Ереванский государственный камерный театр сможет проводить постановки под открытым небом, на Театральной площади, которая станет одним из излюбленных мест ереванцев и гостей столицы, став впоследствии доброй традицией.

Государственный театр музыкальной комедии им. Пароняна получит музыкальные инструменты (в частности, флейту), без которых невозможно обеспечить хорошее профессиональное исполнение.

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