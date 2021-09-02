Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3212

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 212. Скончался 81 человек.

Как передает Арменпресс, по данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 556 909 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 017 человек, а с начала пандемии – 502 534. Скончались 7 563.

За сутки сделано 40 435 тестов, в том числе 24 334 на антиген и 16 101 ПЦР-тест.

Показатель инфицирования: за сутки – 7,94%, за последние 14 дней – 9,85%, за последние семь дней – 9,13%.

К этому времени сделано 1 235 386 прививок, в том числе за последние сутки – 23 916.

В карантине в данное время находятся 103 человека, в стационарах – 7 343, в ковид-гостиницах – 2 680.

На данный момент в Грузии 46 786 активных случаев, из них 7 343 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 608 пациентов тяжелое, 380 подключены к аппарату искусственного дыхания. 2 680 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 36 763 инфицированных проходят курс лечения на дому.

В карантинных пространствах остаются 103 человека, в самоизоляции – 42 579.

Показатель положительности, по данным на 1 сентября, составляет 7,94%, за две недели – 9,85%, за семь дней – 9,13%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.