В Сербии, в городе Нови-Пазар состоялось открытие генконсульства Турции

1 сентября в Сербии, в городе Нови-Пазар состоялось открытие генерального консульства Турции.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает издание «Hurriyet». На церемонии открытия присутствовал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, который находится в Сербии с двухдневным официальным визитом.

Во время своего официального визита Мевлют Чавушоглу встретился с президентом Сербии Александром Вуашу, премьер-министром, министром иностранных дел и с турецкими бизнесменами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в связи с открытием консульства направил видеообращение. В видеообращении он отметил, что открытие генерального консульства внесет большой вклад в дальнейшее развитие турецко-сербских отношений и сыграет важную роль в установлении контактов между гражданами двух стран.