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Виталий Баласанян возложил цветы к могилам погибших в Арцахской и в Великой Отечественной войнах

Виталий Баласанян возложил цветы к могилам погибших в Арцахской и в Великой Отечественной войнах

2 сентября секретарь Совета безопасности Республики Арцах Виталий Баласанян в Мемориальном комплексе Степанакерта, воздвигнутом в память о погибших в Арцахской и в Великой Отечественной войнах, принял участие в церемонии возложения венков.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили из Совета безопасности Республики Арцах, добавив, что Виталий Баласанян цветы возложил и на могилы погибших в 44-дневной войне, которые находятся рядом с Мемориальным комплексом.


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