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СМИ: талибы начнут военную операцию в Панджшере

СМИ: талибы начнут военную операцию в Панджшере

"Талибан"* решил начать военную операцию против сил Фронта сопротивления в Панджшере. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera.

Это произошло после провала переговоров с их лидером Ахмадом Масудом, уточняется в материале со ссылкой на источник в движении. Другие подробности не приводятся.

На фоне вывода американского контингента из Афганистана талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы.

Как ранее заявил Масуд, борьба прекратится, если новые власти создадут инклюзивное правительство и обеспечат соблюдение гражданских прав.

 


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