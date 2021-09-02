В медучреждениях Гегаркуникской области Армении в августе родились 154 ребенка - 88 мальчиков и 66 девочек.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и СМИ Администрации Гегаркуникской области, 76 детей родились в роддоме Мартуни, 31 ребенок - в Гаваре, 28 детей - в медицинских центрах Севана, 18 детей - в больнице Вардениса и 1 ребенок - в Центре здоровья Чамбарака.

По сравнению с августом прошлого года роды в медучреждениях Гегаркуникской области сократились на 82.

Хосров Хлхатян