В Армении действует папская канцелярия Святого Престола Римской Католической церкви
13:16, 2 Сентябрь, 2021
В Ереване 1 сентября 2021 г. открылся Офис Папской Делегации или Посольство Святого Престола +. Об этом сообщил папский нунций в Армении арх. Жозе Бетанкур. Офис находится в центре Еревана, на Северном проспекте. Посольство сейчас готовится к торжественному открытию офиса.
Архиепископ Бетанкур является папским нунцием в Армении и Грузии, но до 1 сентября резиденция папского нунция была только в Тбилиси, теперь она будет и в Ереване.
Арменуи Мхоян
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