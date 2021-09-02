 Арман Татоян поздравил с 30-летием независимости Арцаха

Омбудсмен Армении Арман Татоян направил послание по случаю 30-летия независимости Арцаха.

Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, подчеркивается, что борьба за независимость Арцаха это - борьба за наше достоинство, защищенные права и безопасную жизнь.

«Мы должны верить в свои силы и не допустить, чтобы в нас возникло пагубное чувство неспособности на борьбу и слабости. Мы должны показать, что справедливая борьба наших героев ведется не зря.

Во имя завтрашнего дня и прав наших детей мы не должны останавливаться.

Для нас мир - наивысшая ценность, но мы не должны позволить, чтобы нас усмирили ложным азербайджанским миролюбием.

Настоящий мир никогда не бывает односторонним.

Арцах живет, он должен обрести силу и стать сильнее.

Я, как Защитник прав человека Армении, в рамках своей компетенции продолжу прилагать все усилия для защиты прав Арцаха и арцахцев.

Поздравляю всех нас с этим священным Всеармянским праздником!».