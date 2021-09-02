Арман Татоян поздравил с 30-летием независимости Арцаха
Омбудсмен Армении Арман Татоян направил послание по случаю 30-летия независимости Арцаха.
Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, подчеркивается, что борьба за независимость Арцаха это - борьба за наше достоинство, защищенные права и безопасную жизнь.
«Мы должны верить в свои силы и не допустить, чтобы в нас возникло пагубное чувство неспособности на борьбу и слабости. Мы должны показать, что справедливая борьба наших героев ведется не зря.
Во имя завтрашнего дня и прав наших детей мы не должны останавливаться.
Для нас мир - наивысшая ценность, но мы не должны позволить, чтобы нас усмирили ложным азербайджанским миролюбием.
Настоящий мир никогда не бывает односторонним.
Арцах живет, он должен обрести силу и стать сильнее.
Я, как Защитник прав человека Армении, в рамках своей компетенции продолжу прилагать все усилия для защиты прав Арцаха и арцахцев.
Поздравляю всех нас с этим священным Всеармянским праздником!».
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