Лилия Шушанян освобождена с должности замминистра ТУИ
Решением премьер-министра Никола Пашиняна Лилия Шушанян освобождена с должности замминистра ТУИ.
Как передает «Арменпресс», решение опубликовано на сайте правительства Армении e-gov.am
Лилия Шушанян была назначена заместителем министра территориального управления и инфраструктур в апреле 2019 года.
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