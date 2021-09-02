Сурен Папикян поздравил с Днем провозглашения независимости Арцаха
11:38, 2 Сентябрь, 2021
В начале заседания правительства вице-премьер Сурен Папикян, который ведет заседание, так как заменяет находящегося в отпуске премьера, поздравил всех с 30-летием провозглашения независимости Республики Арцах.
«Сегодня, 2 сентября - очень важный и памятный для нас день. В связи с Днем Республики Арцах поздравляю всех нас, желаю армянам Арцаха стойкости и воли для противостояния всем существующим вызовам», - сказал Сурен Папикян.
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