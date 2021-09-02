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В Армении подтверждено 636 случаев заражения COVID-19

В Армении подтверждено 636 случаев заражения COVID-19

По состоянию на 11:00 2 сентября в Армении подтверждено 636 новых случаев заражения COVID-19, 433 заболевших вылечились, есть 19 летальных исходов.

За последние сутки проведено 6 394 теста. Всего проведено 1 544 292 теста.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 242 135 случаев заражения COVID-19, 227 726 из которых вылечились, есть 4 876 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 9 625 пациентов.

В предыдущий день зарегистрировано 2 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной  инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 1 159.


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