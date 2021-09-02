Южная Корея предложила разработать механизм трехстороннего туризма с КНДР и РФ

Министр объединения Республики Корея Ли Ин Ён предложил разработать проект трехстороннего туризма между Южной Кореей, Северной Кореей и российским Дальним Востоком, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Думаем, что будут перспективы у развития отношений между Северной и Южной Кореей. С тем, чтобы поезд, скажем из Пусана, мог бы пройти по территории Республики Корея, пройти территорию Северной Кореи, попасть во Владивосток и двигаться дальше по различного рода маршрутам, которые могут иметь туристическую ценность", - сказал министр на сессии "Туризм: новая эра гостеприимства" в рамках ВЭФ.

В разрезе этого предложения он назвал Транссибирскую магистраль "артерией дружбы" и заметил, что подобный проект окажет положительное влияние на развитие разносторонних взаимоотношений с российским Дальним Востоком.

Ли Ин Ён также добавил, что Южная Корея надеется восстановить турпоток в Приморье, прерванный из-за коронавируса. По его данным, около 300 тыс. жителей республики посетили Владивосток в "допандемийный период".

Министр отметил, что у молодых корейцев растет интерес к России и на уровне правительств страны было бы целесообразно создать условия для такого молодежного туристического обмена.