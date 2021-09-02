Европейские индексы - 01-09-21
МОСКВА, 2 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 сентября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.07% и составил 15824.29 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.18% и составил 6758.69 пункта, британский FTSE вырос на 0.42% и составил 7149.84 пункта, а российский RTSI вырос на 1.84% и составил 1715.09 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 09:22 Газета «Айастани Анрапетутюн»: Привлечение к ответственности снизит вероятность войны
- 09:05 Газета «Айастани Анрапетутюн»: Процессы урегулирования карабахского конфликта вступили на новый этап
- 09:02 Европейские индексы - 01-09-21
- 09:02 Американские индексы - 01-09-21
- 09:00 Цены на цветные металлы - 01-09-21
- 08:59 Цены на драгоценные металлы - 01-09-21
- 08:57 Цены на нефть снизились - 01-09-21
- 08:55 Заявления Алиева вновь доказывают, что Арцах никогда не будет в составе Азербайджана: Давид Бабаян
- 08:34 Армяне всего мира отмечают 30-летие Независимости Республики Арцах
- 01:28 Роналду по количеству голов в сборной признан лучшим бомбардиром всех времен
- 01.09-22:00 В Грузии за последние сутки от коронавируса умерли 74 пациента
- 01.09-21:57 Великобритания выделила полмиллиона фунтов на помощь в разминировании территории Нагорного Карабаха и вокруг него
- 01.09-21:54 Армянская сторона будет последовательно продвигать реализацию права народа Арцаха на самоопределение: Мирзоян
- 01.09-21:41 Открылся Венецианский кинофестиваль
- 01.09-21:22 Байден заявил, что с нетерпением ждет встречи с Зеленским
- 01.09-20:56 Хоакин Капаррос высоко оценивает команду Северной Македонии
- 01.09-20:43 Мы пришли сюда за победой: Генрих Мхитарян
- 01.09-20:38 Глава ВОЗ назвал пандемию коронавируса определяющим кризисом нашего времени
- 01.09-20:18 В Нигерии бандиты напали на школу и похитили более 100 учеников
- 01.09-20:03 В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 7,77 млн
- 01.09-19:51 Возбуждено уголовное дело по факту убийства противником армянского военнослужащего
- 01.09-19:26 Amazon планирует нанять 55 тыс. сотрудников в ближайшие месяцы
- 01.09-19:12 Срок ареста главы общины Каджаран Манвела Парамазяна продлен на два месяца
- 01.09-18:58 «Арменпресс» поздравляет Общественное радио с 95-летием
- 01.09-18:32 Азербайджанские военные пилоты примут участие в летно-тактических учениях "Сокол ТурАз-2021" в Турции
16:41, 28.08.2021
Просмотрели 1721 раз Активисты азербайджанской оппозиции подвергаются преследованиям и за пределами страны. BBC
14:15, 26.08.2021
Просмотрели 1289 раз Дорога из Капана закрыта полицией: заместитель командующего Пограничными войсками СНБ
11:45, 26.08.2021
Просмотрели 1211 раз Пашинян представил причины, по которым азербайджанцы закрыли участок дороги Горис-Капан
14:26, 28.08.2021
Просмотрели 1097 раз Из-за проникновения тропических потоков температура воздуха в Армении поднимется на 3-4 градуса
20:10, 26.08.2021
Просмотрели 997 раз Продолжаются переговоры о разблокировке дороги Горис-Капан