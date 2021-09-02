Европейские индексы - 01-09-21

МОСКВА, 2 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.07% и составил 15824.29 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.18% и составил 6758.69 пункта, британский FTSE вырос на 0.42% и составил 7149.84 пункта, а российский RTSI вырос на 1.84% и составил 1715.09 пункта.