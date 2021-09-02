Цены на цветные металлы - 01-09-21

ЛОНДОН, 2 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 1 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.17% и составила 2664.50 долларов США, цена на медь снизилась на 1.55% и составила 9310.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.13% и составила 2275.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.10% и составила 19468.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.39% и составила 33653.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.45% и составила 2993.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 44070.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 0.81% и составила 50840.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.