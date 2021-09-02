 Роналду по количеству голов в сборной признан лучшим бомбардиром всех времен

Нападающий сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по количеству голов в сборной признан лучшим бомбардиром в истории футбола.

Как передает «Арменпресс», в рамках отборочного этапа чемпионата мира сборная Португалии на своем поле со счетом 2:1 обыграла сборную Ирландии.

В составе сборной Португалии оба гола забил Роналду, в результате чего количество своих голов в сборной довел до 111, обойдя бывшего футболиста сборной Ирана Али Даеи, забившего 109 голов в составе сборной Ирана.

В составе сборной Португалии оба гола забил Роналду, в результате чего количество своих голов в сборной он увеличил до 111, обойдя бывшего футболиста сборной Ирана Али Даеи, забившего в составе сборной Ирана 109 голов.

Криштиану Роналду сыграл за сборную Португалии 180 матчей.