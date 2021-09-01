Великобритания выделила полмиллиона фунтов на помощь в разминировании территории Нагорного Карабаха и вокруг него, чтобы сделать этот район безопасным, предотвратить травмы и спасти жизни.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД Великобритании, средства, предоставленные Программе развития Организации Объединенных Наций, помогут с обучением и персоналом для поддержки разминирования и обеспечения безопасности заминированных земель для использования людьми в Нагорном Карабахе и вокруг него.

“Как ведущая сила добра в регионе, Великобритания была первой страной, объявившей о гуманитарной поддержке после нагорно-карабахского конфликта 2020 года, при этом 1 миллион фунтов стерлингов был пожертвован Международному комитету Красного Креста для поддержки пострадавших.

Теперь Великобритания призывает другие страны поддержать инициативу ООН по оказанию помощи тысячам людей, пострадавших в результате конфликта, восстановить свою жизнь и вернуться в регион после того, как они были изгнаны из своих домов в результате конфликта или неразорвавшихся боеприпасов”, - говорится на сайте.

“Территории в Нагорном Карабахе и вокруг него являются одними из самых заминированных в мире, и часто поступают сообщения о гибели мирных жителей или травмах, которые могут изменить их жизнь.

Пожертвование Великобритании будет использовано для использования опыта ООН и снижения риска для жизни гражданского населения как в Армении, так и в Азербайджане путем предоставления обучения и технической поддержки в разминировании для тех, кто помогает сделать этот район более безопасным. Но впереди еще много работы. Вот почему мы призываем наших международных партнеров также поддержать коллективные усилия, необходимые для обеспечения безопасности всех людей в регионе”, - отметила министр по делам Европейского соседства и Америки Венди Мортон.