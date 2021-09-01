Мы пришли сюда за победой: Генрих Мхитарян

У капитана сборной Армении по футболу Генриха Мхитаряна большие надежды от игры против Северной Македонии в рамках отборочного матча Чемпионата мира.

«Мои товарищи по команде отлично поработали в трех предыдущих играх, мы выиграли три матча. Мы пришли сюда за победой. Мы понимаем важность игры, мы знаем, что у нас есть большие возможности в этом квалификационном туре», - как сообщает Арменпресс, сказал армянский полузащитник на предматчевой пресс-конференции.

По словам Мхитаряна, психология победителя у команды сформировалась еще со времен предыдущей Лиги наций. «Ребята начали верить в себя, уровень игры повысился. Надеюсь, что и в других играх некоторые из этих игроков возьмут на себя эту ответственность», - сказал он.

Матч между Северной Македонией и Арменией в рамках отборочного тура Чемпионата мира по футболу состоится 2 сентября и начнется в 22:45 по ереванскому времени.