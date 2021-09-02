Газета «Айастани Анрапетутюн»: Процессы урегулирования карабахского конфликта вступили на новый этап

«В 30-ю годовщину провозглашения независимости Республики Арцах процесс урегулирования вступил на новый этап, о чем наглядно заявили на пресс-конференции глав МИД Республики Армения и Российской Федерации. То есть политическое решение вопроса еще впереди. В истории человечества не было ни одного случая, когда вопрос о праве народов на самоопределение решался бы войной. Окончательное решение проблемы давалось исключительно в результате политических процессов».

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.