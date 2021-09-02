Газета «Айастани Анрапетутюн»: Привлечение к ответственности снизит вероятность войны

«Азербайджан не собирается довольствоваться оккупацией армянских территорий в результате второй арцахской войны и после нее, и стремится при поддержке Турции поставить под угрозу существование армянской государственности. Об этом неоднократно предупреждали армянские аналитики и эксперты, а атмосфера безнаказанности позволяет турецко-азербайджанскому тандему более открыто говорить об этом на разных уровнях, от правительства до политических и экспертных кругов. В частности, вчера в интервью Osmanqızı TV Ареф Юнес, азербайджанский политолог, проживающий в Соединенных Штатах, сказал, что, хотя Ильхам Алиев заявил, что «война закончилась поражением Армении, весьма вероятно, что в 2024 году или в 2025 г. разразится третья Арцахская война».

Чтобы обуздать турецко-азербайджанские устремления, Армении, прежде всего, можно и нужно эти две страны привлечь к ответственности за совершенные ими военные преступления. Для этого существует ряд международно-правовых механизмов, которые будут иметь не только юридическое, но и политическое значение для давления на Турцию и Азербайджан».

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