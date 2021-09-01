В Нигерии бандиты напали на школу и похитили более 100 учеников

Вооруженная группа лиц похитила более 100 учеников и нескольких преподавателей в среду из школы в штате Замфара на северо-западе Нигерии. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил нигерийский новостной портал Blueprint со ссылкой на очевидцев.

По их словам, нападение произошло во время занятий.

В свою очередь нигерийский телеканал Channels TV передал, что губернатор штата Замфара Белло Матавалле распорядился временно закрыть все начальные и средние школы штата. Одновременно в 13 районах введены ограничения на передвижение с 18:00 до 06:00.

Нападения на школы и вузы с целью захвата студентов и учеников для дальнейшего получения выкупа стали в последние месяцы все чаще происходить в Нигерии. С начала текущего года в различных частях страны из школ и вузов были похищены более 1 000 человек. Местные власти вынуждены были закрыть большое число школ на севере Нигерии и в центральной части страны, а их учеников перевести для учебы в другие районы. Одновременно вводятся новые меры по обеспечению безопасности учебных заведений.