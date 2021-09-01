Возбуждено уголовное дело по факту убийства противником армянского военнослужащего

В Следственном комитете Армении возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащего-контрактника 1 сентября около 11:10 в результате выстрела противника.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Следственного комитета, 1 сентября 2021 года, около 11.10 часов, военнослужащий-контрактник Гегам Леваевич Саакян, проходивший службу на боевой позиции N войсковой части министерства обороны Армении, был ранен в левое плечо выстрелом, произведенным неизвестным солдатом противника. Он скончался в медицинском центре между 11:45 и 11:50.

По факту в СК возбуждено уголовное дело по пп. 2 и 13 ч. 2 ст. 104 УК Армении. Ведется следствие.