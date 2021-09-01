Срок ареста главы общины Каджаран Манвела Парамазяна продлен на два месяца
Решением суда общей юрисдикции города Еревана срок ареста главы общины Каджаран Сюникской области Манвела Парамазяна продлен на два месяца. Как сообщает Арменпресс, об этом написала в Facebook адвокат Лусине Саакян.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 20:18 В Нигерии бандиты напали на школу и похитили более 100 учеников
- 19:51 Возбуждено уголовное дело по факту убийства противником армянского военнослужащего
- 19:26 Amazon планирует нанять 55 тыс. сотрудников в ближайшие месяцы
- 19:12 Срок ареста главы общины Каджаран Манвела Парамазяна продлен на два месяца
- 18:58 «Арменпресс» поздравляет Общественное радио с 95-летием
- 18:32 Азербайджанские военные пилоты примут участие в летно-тактических учениях "Сокол ТурАз-2021" в Турции
- 17:55 Предстоящие на 2 сентября мероприятия
- 17:48 Около 70 представителей туристической индустрии Германии посетят достопримечательности Армении
- 17:40 В Батуми появились мобильные пункты вакцинации
- 17:36 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 01-09-21
- 17:35 Азиатские индексы снизились - 01-09-21
- 17:15 С 6 сентября при въезде в Армению будет снято требование сдачи ПЦР-теста для детей до 6 лет
- 17:13 Состоялся телефонный разговор замминистра ИД РФ и Азербайджана
- 16:50 Талибы назначили губернатора единственной неподконтрольной провинции
- 16:20 В Словении заявили, что страны ЕС не готов к повторению миграционного кризиса 2015 года
- 15:52 Арцахоцентризм должен стать приоритетом всего армянства: состоялось заседание НС Арцаха
- 15:48 78-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября
- 15:41 В «Барселоне» футболку с 10-м номером будет носить Анссумане Фати
- 15:16 В основе нашей безопасности должно лежать образование: Ваграм Думанян
- 15:07 История одного успеха: Аргентинский центр
- 15:03 Байден пригрозил террористам из ИГ расправой
- 14:54 На участке Ерасха в результате обстрела противника погиб военнослужащий
- 14:33 Путин отметил, что население России, по некоторым оценкам, могло составить 500 млн человек
- 14:20 Ирак выразил желание приобрести турецкие БПЛА
- 14:12 Начато строительство трубопровода, соединяющего реку Патара с системой водоснабжения Степанакерта
11:03, 25.08.2021
Просмотрели 4801 раз Победителем конкурса «Новая волна 2021» стал представитель Армении Саро Геворгян
16:41, 28.08.2021
Просмотрели 1684 раз Активисты азербайджанской оппозиции подвергаются преследованиям и за пределами страны. BBC
14:15, 26.08.2021
Просмотрели 1267 раз Дорога из Капана закрыта полицией: заместитель командующего Пограничными войсками СНБ
11:45, 26.08.2021
Просмотрели 1167 раз Пашинян представил причины, по которым азербайджанцы закрыли участок дороги Горис-Капан
14:26, 28.08.2021
Просмотрели 1076 раз Из-за проникновения тропических потоков температура воздуха в Армении поднимется на 3-4 градуса