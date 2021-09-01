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Срок ареста главы общины Каджаран Манвела Парамазяна продлен на два месяца 

Срок ареста главы общины Каджаран Манвела Парамазяна продлен на два месяца 

Решением суда общей юрисдикции города Еревана срок ареста главы общины Каджаран Сюникской области Манвела Парамазяна продлен на два месяца. Как сообщает Арменпресс, об этом написала в Facebook адвокат Лусине Саакян.


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