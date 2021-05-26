Предстоящие на 2 сентября мероприятия
17:55, Сентябрь 01, 2021
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 20:18 В Нигерии бандиты напали на школу и похитили более 100 учеников
- 19:51 Возбуждено уголовное дело по факту убийства противником армянского военнослужащего
- 19:26 Amazon планирует нанять 55 тыс. сотрудников в ближайшие месяцы
- 19:12 Срок ареста главы общины Каджаран Манвела Парамазяна продлен на два месяца
- 18:58 «Арменпресс» поздравляет Общественное радио с 95-летием
- 18:32 Азербайджанские военные пилоты примут участие в летно-тактических учениях "Сокол ТурАз-2021" в Турции
- 17:55 Предстоящие на 2 сентября мероприятия
- 17:48 Около 70 представителей туристической индустрии Германии посетят достопримечательности Армении
- 17:40 В Батуми появились мобильные пункты вакцинации
- 17:36 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 01-09-21
- 17:35 Азиатские индексы снизились - 01-09-21
- 17:15 С 6 сентября при въезде в Армению будет снято требование сдачи ПЦР-теста для детей до 6 лет
- 17:13 Состоялся телефонный разговор замминистра ИД РФ и Азербайджана
- 16:50 Талибы назначили губернатора единственной неподконтрольной провинции
- 16:20 В Словении заявили, что страны ЕС не готов к повторению миграционного кризиса 2015 года
- 15:52 Арцахоцентризм должен стать приоритетом всего армянства: состоялось заседание НС Арцаха
- 15:48 78-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября
- 15:41 В «Барселоне» футболку с 10-м номером будет носить Анссумане Фати
- 15:16 В основе нашей безопасности должно лежать образование: Ваграм Думанян
- 15:07 История одного успеха: Аргентинский центр
- 15:03 Байден пригрозил террористам из ИГ расправой
- 14:54 На участке Ерасха в результате обстрела противника погиб военнослужащий
- 14:33 Путин отметил, что население России, по некоторым оценкам, могло составить 500 млн человек
- 14:20 Ирак выразил желание приобрести турецкие БПЛА
- 14:12 Начато строительство трубопровода, соединяющего реку Патара с системой водоснабжения Степанакерта
11:03, 25.08.2021
Просмотрели 4801 раз Победителем конкурса «Новая волна 2021» стал представитель Армении Саро Геворгян
16:41, 28.08.2021
Просмотрели 1684 раз Активисты азербайджанской оппозиции подвергаются преследованиям и за пределами страны. BBC
14:15, 26.08.2021
Просмотрели 1267 раз Дорога из Капана закрыта полицией: заместитель командующего Пограничными войсками СНБ
11:45, 26.08.2021
Просмотрели 1167 раз Пашинян представил причины, по которым азербайджанцы закрыли участок дороги Горис-Капан
14:26, 28.08.2021
Просмотрели 1076 раз Из-за проникновения тропических потоков температура воздуха в Армении поднимется на 3-4 градуса