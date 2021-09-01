Около 70 представителей туристической индустрии Германии посетят достопримечательности Армении

Около 70 представителей туристической индустрии Германии: туроператоры, представители туристических агентств, торговых ассоциаций, авиакомпаний и информационных агентств, прибыли в Армению для участия в мероприятии «Fvw DRV Destination Forum», целью которого является укрепление отношений между Арменией и Германией в сфере туризма.

Как сообщает Арменпресс, на пресс-конференции, посвященной этому событию, министр экономики Армении Ваан Керобян поблагодарил представителей туристической сферы Германии за организацию и проведение в Армении мероприятия «Fvw DRV Destination Forum».

Керобян подчеркнул, что подобные мероприятия важны для Армении, поскольку они делают большой шаг вперед в сфере туризма, помогая компаниям, работающим в этой сфере, расширять свои международные связи и географию.

«Мы придаем большое значение проектам, реализуемым совместно с компанией «Немецкое международное сотрудничество» в сфере туризма, и это четырехдневное мероприятие свидетельствует о заинтересованности Армении в развитии армяно-германских экономических и туристических связей», - сказал Керобян.

По словам министра экономики, туризм является одной из приоритетных сфер экономического развития Армении, поскольку он является краеугольным камнем расширения экономического развития и удовлетворенности потребителей в целом.

«Не секрет, что крупнейшим партнером Армении в Евросоюзе является Германия, в целом Германия является третьим по величине туристическим направлением. Углубление отношений с Германией - одно из ключевых направлений внешнеэкономической политики Армении. Сотрудничество в сфере туризма является приоритетом в повестке дня этого сотрудничества», - подчеркнул Керобян.

Министр сообщил, что с 2019 года у Германии самый высокий рост числа визитов в Армению из стран Евросоюза.

«В этом году мы наблюдаем увеличение количества посещений из Германии, несмотря на серьезные ограничения, вызванные коронавирусом. Какими бы положительными ни были показатели, я считаю, что нам предстоит многое сделать для достижения поставленных перед нами целей», - заключил Керобян.

Мероприятие «Fvw DRV Destination Forum» продлится до 2 сентября. Немецкие гости проведут два дня, осматривая различные достопримечательности Армении, чтобы открыть для себя туристический потенциал Армении. 2 сентября состоится бизнес-форум с тематическими сессиями, интересными как немецким, так и армянским участникам.