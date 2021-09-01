В Батуми появились мобильные пункты вакцинации
Вслед за Тбилиси мобильные пункты вакцинации появились и в Батуми, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
С 1 сентября в Батуми граждане могут сделать вакцину против коронавируса в специально оборудованных автобусах.
Передвижные пункты вакцинации расположены на улице Инасаридзе, у рынка "Хопа" и на территории "Города мечты".
Передвижные пункты вакцинации будут менять места локации каждый день, чтобы охватить как можно больше людей.
В Аджарии активно идет процесс вакцинации. Помимо клиник, привиться от коронавируса в Батуми можно сделать в двух торговых центрах и госуниверситете.
Мобильные бригады ходят и по селам Аджарии и вакцинируют желающих.
К этому времени в Аджарии вакцинированы более 146 тысяч человек.
Что касается эпидситуации в регионе, то там за последние сутки выявили 445 новых случаев инфицирования, 735 человек вылечились от COVID-19, восемь скончались.
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