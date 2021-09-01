Азиатские индексы снизились - 01-09-21
ТОКИО, 1 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 сентября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.29% и составил 28451.02 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.02% и составил 1980.79 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.65% и составил 3567.10 пункта, а HANG SENG вырос на 0.58% и составил 26028.29 пункта.
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