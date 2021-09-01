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78-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября

78-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября

 Старейший международный киносмотр, 78-й Венецианский кинофестиваль открывается в среду на итальянском острове Лидо, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Откроет кинофестиваль в этом году картина испанского режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери", главные роли в которой исполнили Пенелопа Крус, Росси де Пальма и Айтана Санчес-Хихон.

В основном конкурсе смотра примут участие 21 картина. За "Золотого льва" поборются работы Аны Лили Амирпур ("Мона Лиза и кровавая луна")Джейн Кэмпион ("Сила собаки" с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирстен Данст в главных ролях), Гастона Дюпра ("Официальный конкурс" с Антонио Бандеросом и Пенелопой Крус в главных ролях), Мэгги Джилленхол ("Последняя дочь" с Оливией Колман в главной роли), Пабло Ларраина ("Спенсер" с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы) и др.

 


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